РИАМО - 26 янв. ЦППК проанализировала данные пассажиропотока и определила пятерку подмосковных городов, куда жители столицы предпочитают отправляться по пятницам и субботам. В топе с большим отрывом лидирует Сергиев Посад, сообщает пресс-служба компании.

В пятницы и субботы прошлого года в этот подмосковный город отправились на электропоездах ЦППК почти 3 млн человек.

Сергиев Посад — это единственный в регионе город, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, также он является частью «Золотого кольца России». Главная туристическая достопримечательность города — Троице-Сергиева лавра, которая основана Сергием Радонежским.

Кроме того, путешественники в городе посещают Сергиево-Посадский музей-заповедник и усадьбу Абрамцево, где жили и работали многие знаменитые художники и писатели, среди которых Васнецов, Поленов, Врубель, Гоголь.

Еще в Сергиевом Посаде развит гастротуризм. Гости города могут совершить настоящее путешествие по кухням народов мира в кафе и ресторанах.

В топ-5 самых популярных турнаправлений Московской области вошел Дмитров. Его посетили 2,2 млн человек. Городской округ Истра, по данным ЦППК, принял 2,1 млн пассажиров в течение года, Коломна и Голутвин — 1,8 млн, Серпухов — 1,7 млн.

В Дмитрове можно прогуляться по территории кремля и посмотреть музейные коллекции, жемчужиной Истры является Новоиерусалимский монастырь. Серпуховский музей называют «подмосковной Третьяковкой», Введенский и Владычный монастыри — настоящие жемчужины региона. Коломенский кремль — ровесник московского, а местная пастила готовится по старинным рецептам.

Во всех популярных среди туристов городах Московской области ж/д инфраструктура отличается удобным расположением. Добраться от ж/д станций до исторического центра городов можно даже пешком. При этом поездка в комфортабельной электричке не занимает много времени и позволяет избежать пробок на дорогах.