РИАМО - 26 янв. После прививки от коронавируса человек все еще может заразиться инфекцией, однако продолжительность заболевания и тяжесть симптомов будут существенно снижены, сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам медика, у вакцинированных симптомы заболевания сохраняются в течение не более 3 дней.

«Все пациенты отмечают при легком и среднем течении Covid-19 слабость, усталость, гипергидроз, а также головные боли и боли в суставах. Но у привитых все это проходит за день или за 3 дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день», – заявила Лапа в эфире радио Sputnik.

При этом прививка помогает не допустить тяжелого протекания заболевания. Если Covid-19 заболевает человек, не прошедший вакцинацию, период недомогания может продлиться не менее 10 дней даже в легкой форме.

«Если говорить про вирусную атаку Covid-19 на невакцинированных, то обычно где-то 5 дней люди чувствуют симптомы. У них болит горло, появляется насморк, бывают головные и мышечные боли, потливость. Если было нормальное лечение, то потом еще 5 дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление», – добавила врач.

Если заболевшему не оказывалась должная медицинская помощь, болезнь может беспокоить и в течение большего времени.

Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах. В России зарегистрированы несколько отечественных вакцин.

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