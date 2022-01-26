РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Свыше 550 ребят, прикрепленных к 3 подольским детским поликлиникам, заболели новым штаммом коронавируса омикрон, сообщила главный врач Подольской городской детской поликлиники №2 Анастасия Савина.

Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания коронавирусом, а также развитию тяжелых осложнений. В настоящее время в округе отмечается все больше новых случаев среди юных горожан.

«На сегодняшний день по 3-м детским поликлиникам №№1, 2 и 3, которые находятся на Революционном проспекте, ул. Индустриальная и Ленинградская, мы регистрируем большое количество детей, заболевших новым штаммом коронавирусной инфекции. Болеет 550 человек, ежедневно мы регистрируем до 30-50 случаев заболевания детей», - сказала Савина.

Она отметила, что задача родителей - защитить детей от заболевания. В настоящее время в округе стартовала вакцинация детского населения в возрасте от 12 до 18 лет.

«Вакцина не защитит полностью от заболевания, но сможет значительно снизить риски серьезных осложнений», - заключила главврач.