РИАМО - 26 янв. В состав сборной России на предстоящей Олимпиаде в Пекине вошли 28 спортсменов из Московской области, один из них среди запасных, сообщил РИАМО министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

«Олимпийские игры - важнейшее событие для спортсменов, тренеров, всего спортивного сообщества страны. В условиях пандемии сборным приходится принимать новые правила, поддерживать особый психологический настрой. Подмосковные спортсмены и тренерский штаб делали ставку на грамотный тренировочный процесс», - сказал Абаренов.

Он уточнил, что 28 подмосковных спортсменов выступят в 10 дисциплинах. Для некоторых предстоящая Олимпиада уже не первая, также среди спортсменов есть и те, кто попадет на Игры впервые.

«Для каждого важен престиж нашей страны, ориентир на результат. Мы верим в команду. Желаем удачи нашим спортсменам и пусть победит сильнейший», - подчеркнул глава регионального Минспорта.

Игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.