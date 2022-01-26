РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Три детские поликлиники подмосковного Подольска получили 50 комплектов вакцины «Спутник М» для защиты детей от Covid‑19, сообщила главный врач Подольской городской детской поликлиники №2 Анастасия Савина.

В Подмосковье приступили к вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет от Covid‑19. Она проводится «Спутником М» - двухкомпонентной вакциной, как и «Спутник V». Интервал между уколами должен составлять 3 недели.

«В настоящее время поступило 50 комплектов двухкомпонентной вакцины. Она рассчитана на 50 человек. Пункты вакцинации находятся в трех детских поликлиниках подольской детской больницы: на улицах Ревпроспект, Индустриальная и Ленинградская. Для того, чтобы привитья необходимо записать ребенка к участковому врачу-педиатру, который осмотрит ребенка и в случае, если он будет здоровым – то отправит на вакцинацию», - сказала Савина.

Прививки детям делают на добровольной основе, с письменного согласия родителей. В то же время ребенок с 15 лет может самостоятельно принять решение о вакцинации.

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