РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы в среду в рамках акции «Покорми птиц зимой» выбрали 3 лучшие кормушки для птиц, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

По мнению жюри, лучшие кормушки сделали ученица школы №53 Анфиса Кононова под руководством Марины Вокановой, ученица школы №10 Маликахон Умриддинова под руководством Марины Руиной, ученица гимназии №18 Алена Березина под руководством Елены Квасниковой.

Победителей поздравили министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и глава горокруга Люберцы Владимир Ружицкий.

«Люберцы – это красивый город, красивый округ, у нас красивый лесной массив, лесопарки у нас замечательные. <…> У нас замечательный люберецкий край. Наша задача – его сохранить, чтобы природа была красивая, птички были», – сказал Ружицкий.

Фирсов рассказал о продуктах, которыми можно кормить птиц.

«Как рекомендуют орнитологи, кормить птичек желательно семечками не солеными, не обжаренными, а сырыми. Из фруктов желательно яблочко порезанное. Можно сало тоже положить несоленое», – добавил министр.

Профессиональные мастера показали гостям мероприятия, как и из чего создавать кормушки.

«Все дерево натуральное, нешкуренное и необработанное, чтобы птица могла зацепиться. Поверхность не должна быть гладкой. Скворечники из хвои могут прослужить от 5 лет, а вот из березы – от 20 лет. Краску не используем, потому что как только попадает краска – птица в кормушку не залетает. Тут разве что могут питаться воробьи и голуби, а другие – нет», – сказал участник акции «Покорми птиц зимой» Владислав Парамонов.

В конце мероприятия Ружицкий и Фирсов установили в парке лучшие кормушки.