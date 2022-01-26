РИАМО - 26 янв. В полицию обратилась 48-летняя гражданка, сообщившая о похищении у нее 870 тыс. рублей. Злоумышленники убедили ее вложить денежные средства под проценты для заработка на криптовалюте, сообщила РИАМО пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Женщина обнаружила информацию о мобильном приложении для вклада денег в интернете. Рассчитывая заработать на криптовалюте, она написала письмо на электронную почту, указанную в описании приложения. Доверившись одному из пользователей, пострадавшая перешла по указанной ссылке и перевела 10 тыс. рублей.

Позднее в приложении отображались оповещения о поступлении денежных средств на ее счет в размере нескольких долларов. Затем 23 января неизвестный позвонил ей и порекомендовал вложить средства для проведения операции купли-продажи криптовалюты. Женщила согласилась и внесла 860 тыс. рублей несколькими операциями в банковском приложении.

Когда денежные средства были переведены, злоумышленник перестал выходить на связь. Сотрудники полиции проводят проверку в порядке статей 144 и 145 УПК РФ.