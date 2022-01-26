РИАМО - 26 янв. Открытие нового комплекса по переработке отходов «Нева» будет способствовать рекультивации незаконной свалки и очистке реки Радомля, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Здесь - за забором - расположена незаконная свалка, которая занимает более 20 га (Генеральская - ред.). Если мы строим КПО, мы обязательно занимаемся рекультивацией объектов, которые раньше наносили ущерб окружающей среде. В данном случае речке Радомле, которая здесь в лесах», - сказал Хромушин.

Он отметил, что при поддержке президента РФ в ближайшее время начнется рекультивация этой свалки.

«Почти весь цикл переработки того, что будет найдено в лесах и полях, будет проводиться силами КПО», - заключил Хромушин.

По его словам, данный комплекс будет захоранивать лишь 25% отходов, остальное будет перерабатываться. Это вдвое превышает целевые показатели.

КПО «Нева» запустили в среду. Он находится в Солнечногорске. В запуске приняли участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, председатель совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов, руководитель КПО «Нева» Александр Апухтин.

Сейчас это технологически самый передовой комплекс в России. 83% процессов комплекса автоматизированы – это максимальный показатель для России на сегодняшний день. Все процессы сортировки и переработки происходят внутри единого периметра, что существенно снижает шумовую нагрузку, исключает запах и загрязнение территории разлетающимися пакетами.