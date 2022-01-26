РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 янв. В среду в Щелковском водоканале прошла очередная вакцинация и ревакцинация сотрудников всех подразделений от коронавирусной инфекции, сообщается на странице Щелковского межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы организовать этот процесс, медики были приглашены непосредственно на предприятие. Поскольку наибольший процент сотрудников МУП «МЩВ» уже вакцинирован ранее, основной вакциной стал однокомпонентный «Спутник Лайт», именно им рекомендовано ревакцинироваться.

«Спутник Лайт» состоит из 1 компонента, что значительно упрощает процедуру проведения вакцинации. Несмотря на однократность применения препарата, эффективность составляет 79,4%.

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