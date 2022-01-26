РИАМО - 26 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Италии не советовали своим бизнесменам отказаться от встречи с Владимиром Путиным, сообщает kp.ru.

Ранее иностранные СМИ писали, что власти Италии обращались в Итало-российскую торговую палату и попросили отменить встречу Путина с предпринимателями. В качестве альтернативы было предложено отказаться от участия во встрече представителям компаний, сотрудничающих с государством.

«Мы не слышали никаких официальных заявлений правительства Италии на этот счет», — сказал он.

Песков подчеркнул, что число итальянских участников встречи уменьшилось на 3 человека.

Ранее он объяснил падение на российской бирже политической истерикой Запада.