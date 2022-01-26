РИАМО - 26 янв. В течение этого года крупные российские банки хотят подключиться к С2G — сервису оплаты налогов и штрафов через Систему быстрых платежей (СБП) от Центробанка, сообщает Газета.ru.

Благодаря этому у граждан РФ появится возможность оплачивать счета, выставленные госорганами по номеру телефона. Таким образом, мобильный номер будут использовать в качестве идентификатора плательщика вместо номера счета.

Так, в ВТБ оплатить счета от госорганов можно будет во 2-3 квартале этого года, в МТС Банке – осенью, в «АкБарс банке» также в этом году, но когда именно – неизвестно.

По словам представителей банков, нововведение поможет улучшить качество сбора бюджетных платежей, снизить число ошибочных платежей.