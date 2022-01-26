РИАМО - 26 янв. На территории Красногорска на 28 км трассы М-9 «Балтия» по направлению в область столкнулись 3 автомобиля, в аварии пострадал 1,5-годовалый ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Водитель Daewoo Matiz при перестроении столкнулся с автомобилем BMW, после чего Matiz откинуло на 3-ю полосу движения, где тот столкнулся с Audi.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Matiz, он госпитализирован.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства устанавливаются.