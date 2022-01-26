РИАМО - 26 янв. В Москве суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 11 суток для автомобильного блогера, выкладывавшего видео с опасной ездой в интернете. В 2021 году молодой человек привлекался к административной ответственности 21 раз, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Блогер регулярно публиковал в соцсетях видео, на которых он нарушает ПДД и создает опасность для жизни других участников дорожного движения.

Личность молодого человека была установлена по соцсетям. Сотрудники ДПС отследили передвижения блогера и остановили его на дороге за рулем автомобиля ВАЗ-2107, после этого мужчину задержали.

Выяснилось, что в 2021 году мужчина привлекался к административной ответственности 21 раз, в том числе за управление автомобилем без прав, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования на алкогольное опьянение.

«Автомашина помещена на специализированную стоянку, государственные регистрационные знаки изъяты. Постановлением мирового судьи судебного участка №206 района Дорогомилово г. Москвы нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток», - отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.