РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 янв. В Королеве создана рабочая группа для оказания стоматологической помощи детям-инвалидам, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты округа Ольга Корнеева.

В Королеве в стоматологической поликлинике состоялся круглый стол на тему «Особенности оказания стоматологической помощи детям с ДЦП и другими сопутствуюшими заболеваниями, нуждающимся в санации полости рта». Организатором мероприятия выступил международный благотворительный фонд «Окно в мир», президентом которого является член муниципальной Общественной палаты Екатерина Зеленцова.

В круглом столе приняли участие главный врач поликлиники Ольга Ходненко, детские врачи-стоматологи, многодетные мамы, мамы детей с сопутствующими заболеваниями, члены Общественной палаты.

Участники обсудили актуальные проблемы доступности оказания плановой и экстренной стоматологической помощи детям из многодетных семей, а также ребятам, нуждающимся в особых условиях.

В ходе заседания было принято решение создать рабочую группу для того, чтобы проработать варианты оказания стоматологической помощи детям в условиях поликлиники и стационара.