РИАМО - 26 янв. Московское областное УФАС России признало ООО «Цагуна» недобросовестным поставщиком за отказ от исполнения контракта. Суд признал законным это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

С обращением о внесении сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков обратилась администрация городского округа Балашиха. Организация не стала выполнять условия договора на выполнение работ по ремонту тротуара.

Подмосковное УФАС России выявило в действиях ООО «Цагуна» нарушение законодательства и включило сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Руководство организации не согласилось с принятым решением и обратилось в суд. Арбитражный суд Московского округа рассмотрел требования организации, отказал в их удовлетворении и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства.