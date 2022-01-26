РИАМО - 26 янв. Более 6 млн человек сделали прививку от коронавируса в Москве. Процедуру ревакцинации прошли около 1 млн жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Экспертное сообщество считает, что сегодня вакцинация остается единственным способом облегчить тяжелое течение заболевания коронавирусом и снизить риск заражения.

Для поддержки антител к вирусу не менее важна ревакцинация. Процедуру рекомендуется проходить через полгода после первой вакцинации.

Столичная инфраструктура позволяет принять всех желающих вакцинироваться и ревакцинироваться. На территории Москвы развернуты 100 прививочных центров. Записаться в них можно несколькими способами: онлайн, через мобильные приложения, позвонив по телефону или с помощью инфомата в поликлинике.

Прививку без предварительной записи можно сделать в 38 выездных пунктах на территории Москвы. Они расположены в торговых центрах, центрах госуслуг «Мои документы» и в других популярных городских местах.