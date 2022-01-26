РИАМО - 26 янв. Свыше 30 тыс. жителей Подмосковья заменили приборы учета электроэнергии на устройства с удаленным сбором данных в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.

Приборы учета с удаленным сбором данных позволяют эффективно проводить мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии и определять очаги потерь. Так, по статистике на линиях, оборудованных автоматизированным учетом, потери сокращаются до 8%.

Интеллектуальный учет электроэнергии дает жителем Московской области ряд возможностей и избавляет от необходимости передавать показания счетчика самостоятельно, интеллектуальные приборы сами транслируют данные о потреблении ресурсов в режиме реального времени.

Отмечается, что приборы учета электроэнергии с закончившимся сроком действия или вышедшие из строя по состоянию на 1 января 2022 года в Подмосковье будут заменены на новые интеллектуальные устройства. Для замены необходимо обратится в сетевую компанию или к гарантирующему поставщику.

Новый счетчик должен быть установлен и допущен в эксплуатацию не позднее чем через шесть месяцев после обращения о замене устройства. Все расходы по установке нового прибора учета берет на себя энергокомпания. Эксплуатация, контроль исправности работы и замена интеллектуального прибора учета в случае неисправности будут осуществляться сетевой компанией.

Владельцы частных домов должны обратиться по поводу замены счетчиков в свою электросетевую компанию. Это либо ПАО «Россети Московский регион», либо АО «Мособлэнерго». Жители многоквартирных домов могут обратиться в АО «Мосэнергосбыт».