РИАМО - 26 янв. Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил изменить подход к формированию Всероссийского реестра объектов спорта. Необходимо оценивать спортобъекты комплексно по нескольким параметрам, это позволит понять их численность и состояние.

«Сейчас в реестр включены только те объекты, на которых проходят официальные спортивные соревнования и физкультурные мероприятия федерального и регионального уровней. При этом мы не понимаем, сколько всего объектов в нашей стране, какие это объекты, в каком они состоянии», - написал Терюшков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что согласно поручению президента РФ, к 2030 году 70% населения страны должно заниматься спортом, однако достичь такого показателя затруднительно, если не знать реальное число спортивных сооружений, доступных людям. При этом расчет сил и средств невозможно произвести.

«Практика работы в Московской области, где по моей инициативе был принят закон о региональном реестре, позволила понять о спортсооружениях необходимое: количество объектов закрытого типа и плоскостных сооружений, соотношение одних к другим и к численности населения, возраст объектов, степень их износа. Эту практику призвал внедрить и на федеральном уровне», - добавил Терюшков.

В июле 2019 года в Московской области приняли закон о формировании и ведении реестра объектов спорта на территории региона.

Реестр включил в себя такие показатели, как адрес расположения спортивного объекта в муниципальном образовании, размерные характеристики, информация о реконструкции или капитальном ремонте, средства на содержание и социальную значимость объекта.