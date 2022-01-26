РИАМО - 26 янв. Интервалы движения поездов увеличили на Люблинско-Дмитровой ветке столичной подземки, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Интервалы увеличены на северном участке линии.

Причиной стала проверка поезда. До этого сбой в движении поездов произошел в метро 21 января. Тогда приостанавливалось движение поездов от «Хорошевской» до «Савеловской» на Большом кольце подземки из-за проверки поезда.

Поезда на «салатовой» линии метро снова курсируют по графику после сбоя>>