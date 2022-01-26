РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин совместно с директором МКУ «ТУ «Пироговский» Александром Ямпольским провели выездную проверку исполнения муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией СКМ «Созидание», сообщил Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Проверка проводилась на предмет выполнения работ по содержанию объектов дорожного-мостового хозяйства на подведомственной территории. Проверили состояние техники, задействованной в контракте, а также наличие необходимого количества реагентов для обработки дорог. На встрече присутствовал и директор СКМ «Созидание» Зураб Аджян.

Также осуществили объезд территории и проверили качество содержания дорог в деревнях Челобитьево, Сгонники, Бородино, уделив особое внимание очистке тротуаров и подъездов к автобусным остановкам. На основании проверки подрядчику выдано предписание о выявленных нарушениях, которые он обязан устранить в течение 2 дней.