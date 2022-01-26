РИАМО - 26 янв. В «Парке Яуза», который находится на северо-востоке столицы, закончили реконструкцию трех исторических прудов, эти водоемы часто посещают горожане, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы по благоустройству прошли на двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда», - сказал Бирюков.

Он добавил, что эти водоемы популярны среди москвичей. Горожане рядом с ними любят гулять.

«Кроме того, они расположены в будущих центральных точках нового парка, которые будут связаны между собой в единое комфортное пространство для отдыха», — добавил заместитель мэра.

Больше всего внимания при проведении работ уделили созданию устойчивых инженерных систем. По словам Бирюкова, это поможет увеличить межремонтные периоды и сохранить эстетический вид прудов на многие годы.

Также рабочие во время реконструкции очистили пруды от многолетнего ила. В общей сложности извлекли более 22,5 тыс. куб. м грунта.

Были обновлены и конструкции береговых линий. Так, на Кольском пруду целиком демонтировали старые полуразрушенные берега, после чего создали новое берегоукрепление.

Водоемы оборудовали участками биоплато. Его общая площадь составляет почти 1,7 тыс. кв. м. Это поможет сформировать устойчивую экосистему, которая сама будет поддерживать чистоту воды и комфортные условия обитания птиц и рыб.

«Пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей», — заключил Бирюков.