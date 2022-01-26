РИАМО - 26 янв. Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения 5 грузовиков в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Авария произошла на Московском малом кольце (А-107) в районе поселения Щаповское. По предварительной информации, это произошло из-за несоблюдения дистанции.

Движение транспорта на данном участке перекрыто в обоих направлениях. На месте работают оперативные службы города.

Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.