РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Спасатели 201-й пожарно-спасательной части Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают исследовать акваторию реки Пехорки, а также прудов и озер Балашихи, толщина льда у берегов в среду варьируется от 0 до 30 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. В среду спасатели измерили толщину ледяного покрова водоемов, она составила возле берега 0-30 см, ближе к середине - 30-35 см.

В ходе рейдов работники «Мособлпожспаса» побеседовали с любителями зимней рыбалки и раздали профилактические листовки по правилам поведения на водоемах в зимний период, напомнив также, что нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, в том числе во время снегопада.