РИАМО - 26 янв. В Москве 28 января пройдет снег, он немного усилится 29 января. За 2 дня в городе может выпасть до 20% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В ближайшие сутки в столице будет небольшая передышка от снега. 27 января прогнозируется погода без существенных осадков и умеренно морозная. Температура днем в столице ожидается минус 7 – минус 5 градусов, в Московской области – минус 9 – минус 4.

Уже 28 января с приближением циклона в городе вновь пойдет снег, морозы немного ослабнут. Ожидается выпадение около 2-3 мм осадков, а температура будет минус 6 – минус 4.

Снегопады 29 января могут принести в Москвы до 5 мм осадков, ночная температура будет в районе минус 10 – минус 5 градусов, днем – от минус 7 до минус 2. Затем снег ослабнет.

Норма по осадком с Москве в января составляет 42 мм.