РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Волонтеры Подольска со среды проводят сбор необходимых вещей для погорельцев из села Сынково, сообщается в группе «Георгиевское состричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

В семье многодетной мамы и педагога по театральному искусству Ануш Бяшимовой из села Сынково сгорели дом и все вещи, документы, мебель. Они остро нуждаются в одежде и других вещах.

Сбор необходимых вещей проводится в Доме культуры села Сынково со среды по 30 января с 14:00 до 20:00. Также проводится сбор денежных средств. Узнать подробности можно в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».