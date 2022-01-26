РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. В Молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи стартовал конкурс фотографии «Объектив», прием заявок на участие осуществляется до 31 мая 2022 года включительно, сообщается в Instagram-аккаунте МЦ «Импульс».

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, кто проживает, обучается или работает на территории Мытищ. Участие в конкурсе бесплатное, организационный взнос не взимается.

Конкурсные направления фотографии: пейзаж, фотоснимки природы, макросъемка, семейные и детские фотографии, интерьерная, архитектурная; репортаж, концертная, панорамная съемки; фотографии юмористического характера; школьные будни; моя студенческая жизнь.

Технические требования к фотографиям: формат JPEG; размеры: не более 5 МБ для горизонтальных: не менее 1700 пикселей по горизонтали, для вертикальных - не менее 1700 пикселей по вертикали; без авторских знаков и добавленных рамок. Также не допускается корректировка изображения, но возможна очистка от шумов, незначительная корректировка яркости и контрастности.

Заявки и фото нужно отправить по ссылке. С подробным положением проведения конкурса можно ознакомиться в группе молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».