РИАМО - 26 янв. Депутаты Московской городской думы приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 июня 2009 года № 17 «О контроле за использованием объектов недвижимости в городе Москве», передает корреспондент РИАМО.

«Законопроектом предлагается уточнить основные понятия, задачи, принципы осуществления контроля за использованием объектов недвижимости в городе Москве», — сообщила на заседании депутат Московской городской думы Елена Николаева.

Она добавила, что основным из нововведений является риск-ориентированный подход к осуществлению контроля уполномоченным органом.

Также теряет силу ряд положений о проверках использования объектов недвижимости, должностных лицах уполномоченного органа исполнительной власти Москвы, осуществляющих контроль за использованием объектов недвижимости, правах и обязанностях указанных лиц в связи с несоответствием данных положений Федеральному закону № 248-ФЗ.

«В обновленной редакции закон позволит применять различные виды контроля надзорных мероприятий исключительно к недобросовестным предпринимателям, а по отношению к законопослушным – продолжить проводить разъяснительную и профилактическую работу», — пояснила Николаева.