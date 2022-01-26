РИАМО - 26 янв. Осиплость, насморк, заложенность носа сигнализируют о том, что человек заразился штаммом коронавируса омикрон, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

«Он (вирус – ред.) не садится на легкие, но он садится на верхние дыхательные пути. Осиплость голоса, ринорея - это название насморка по-нашему, по-медицински, заложенность носа, температура <…>. Как правило, тоже начинает (болеть – ред.) горло, вроде как ангина, можно этот диагноз (заражение омикроном – ред.) сразу ставить», - рассказал Онищенко.

Он добавил, что сейчас доминирующим большинством среди болеющих и погибающих от коронавируса остаются люди старшего поколения, потому что их иммунная система уже износилась и имеются хронические болезни.

За минувшие сутки в России выявили 74 692 случая коронавируса, умерли 657 человек с инфекцией.