РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Одна из старейших жительниц Балашихи, которой 22 февраля текущего года исполнится 100 лет, прошла ревакцинацию от Covid-19, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В годы Великой Отечественной войны Клавдия Михайловна была медсестрой на Белорусском фронте. Днем удавалось учиться, а ночью она ухаживала за ранеными. Чтобы защититься от невидимого врага - коронавируса, накануне Дня Победы в 2021 году она прошла 1 этап вакцинации от Covid-19 и сейчас прошла ревакцинацию.

Для проведения повторной вакцинации к Клавдии Михайловне на дом выехала мобильная бригада специалистов. Перед тем, как сделать ей повторную прививку препаратом «Спутник Лайт», врач-терапевт провел осмотр и консультацию, измерил давление, сатурацию, температуру. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

В Подмосковье продолжается кампания по массовой вакцинации от Covid‑19. В первую очередь вакцинация показана людям старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания, так как они больше подвержены риску заболеть.

Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти на сайте.

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