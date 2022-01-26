РИАМО - 26 янв. В последнее время в России участились случаи нападения бездомных собак на людей. При этом собаки редко сами набрасываются на человека, а для того, чтобы избежать нападения, нужно соблюдать ряд правил, сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации.

«Хочу отметить, что собаки никогда не нападают просто так. <…> Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство», – сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Избегать собак и не подкармливать

Голубев предупредил, что нужно избегать мест, где обитает свора собак. Кроме того, об этом месте нужно обязательно сообщить в органы местного самоуправления с просьбой отлова и помещения животных в приют. Также нужно проинформировать органы государственного ветеринарного надзора.

«Не подкармливайте собак из жалости, так вы только создаете опасную ситуацию: собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, и могут начать ее защищать», – подчеркнул специалист.

Важно помнить, что уровень агрессии животных определяется не голодом, а степенью уверенности в себе, в своих силах. Большие стаи, имевшие опыт успешных покусов, могут быть опасны.

При этом большую ошибку совершают те, кто жалеет бездомных собак и подкармливает их, обустраивая им теплые будки. Кинологи утверждают, что этими действиями они не помогают бездомным собакам, а только усугубляют проблему. Когда собаки привыкают, что их кормят на данной территории, они начинают считать ее своей. Любое вторжение к ним может быть рассмотрено как опасность, они начнут защищаться и могут напасть, заметив чужака.

Единственный правильный вариант – это добиваться помещения таких собак в приюты. Так вы действительно можете им помочь, а не сделаете их объектом для вымещения чьей-то злости из-за того, что стая нападет на прохожего.

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Как себя защитить

Как правило, если бездомная собака не проявляет интереса к человеку, то встреча с ней не представляет опасности. Не нужно обращать на нее внимание, проходя мимо. Если животное осторожно приближается, виляя хвостом, то она хочет выпросить еду.

Если собака двигается, рыча и при этом ее уши плотно прижаты к голове – это первый признак опасности. Не нужно отвечать агрессией и не пытаться ее спугнуть. Нужно медленно уходить, не делая резких движений и не поворачиваться к ней спиной.

Если собака начинает нападать, нужно отбиваться от нее подручными средствами, постараться удержаться на ногах. Обязательно защищать шею – это наиболее уязвимое место, укусы в которое могут привести к смерти.