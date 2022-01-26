РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) значительно вырос годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба предприятия.

В прошлом году объем закупок товаров, работ и услуг у МСП составил 27,2% от общего объема закупок, что существенно превысило показатель прошлого года – 15,47%.

«ЦНИИТОЧМАШ таким образом продолжает выполнять постановление Правительства РФ от 11.12.2014 г. «1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». Документ направлен на расширение участия малых и средних предприятий в госзакупках и повышение уровня конкуренции в этой сфере», - сказал начальник отдела сопровождения закупочных процедур Юрий Павлов.

У субъектов малого и среднего бизнеса оборонное предприятие закупает инструменты, расходные материалы, детали и комплектующие для производства работ в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также для гражданских проектов. Закупки проводят в том числе в Подольске.

В России принят нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в котором предусмотрен ряд мер, необходимых для увеличения доли МСП в экономике страны до 32,5%.