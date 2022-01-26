РИАМО - 26 янв. В Москве 25 и 26 января шел снег, сугробы в мегаполисе выросли до 46 см, сообщается на сайте «Метеоновости».
Всего за 1,5 дня в городе выпало около 3 мм осадков.
Высота снежного покрова в столице не достигла рекордных значений, но является одной из самых больших для этого дня.
Как уточняется на сайте «Метеовести», высота сугробов в центре города составила 43 см.
Кроме того, снег будет идти на территории мегаполиса до конца текущей недели.
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