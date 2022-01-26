РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 янв. Пункт вакцинации в торговом центре «Гелиос» в Королеве закрыли из-за низкой посещаемости, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой министерство здравоохранения Московской области рекомендовало закрыть ряд неэффективных пунктов вакцинации от коронавируса.

В Королеве приняли решение приостановить работу пункта вакцинации в торговом центре «Гелиос». Это связано с относительно невысокой пропускной способностью кабинета.

Кроме того, отказ от одного из пунктов поможет привлечь дополнительный медицинский персонал к оказанию помощи в поликлинике и на дому.