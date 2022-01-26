РИАМО - 26 янв. К полицейским обратилась сотрудница общественного туалета, которая сообщила о похищении драгоценностей на сумму 100 тыс. рублей. Неизвестный сорвал их с шеи пострадавшей и скрылся, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Заявительница работает сотрудницей общественного туалета на Андроньевской площади. Примерно в 19:00 к ней обратился мужчина с просьбой помочь ему разбудить его девушку, которая уснула в одной из кабинок. Пострадавшая обнаружила в женском туалете спящую девушку, однако не смогла ее разбудить, так как та находилась в сильном алкогольном опьянении.

Затем злоумышленник резко приблизился к сотруднице общественного туалета, сорвал с ее шеи две золотые цепочки, выбежал на улицу и скрылся.

Стоимость похищенного имущества ориентировочно составила 100 тыс. рублей. Чеков, подтверждающих факт приобретения драгоценностей, не сохранилось. Правоохранители проводят проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ.