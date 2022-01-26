РИАМО - 26 янв. В прошлом году подмосковные бригады скорой медпомощи получили 347 портативных электрокардиографов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Аппараты оснащены сим-картами, с помощью которых можно передать кардиограмму пациента и тут же получить консультацию профильного врача из кардиопульта. В центре находятся специалисты, которые расшифровывают кардиограммы, получаемые от бригад скорой помощи с места вызова.

«Кардиопульт позволяет бригаде более точно установить диагноз и принять решение о дальнейшей госпитализации пациента. За сутки специалисты передают порядка 600 результатов расшифрованных данных электрокардиограмм. А с начала работы кардиопульта врачами-кардиологами расшифровано более 35 тыс. кардиограмм», – сказала зампред правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она уточнила, что в большинстве случаев – 78% консультаций – пациентов не нужно отправлять в больницу, патологий не обнаружено.

Тесная работа специалистов скорой помощи и кардиолога на станции скорой помогает своевременно выявить проблемы с сердцем у пациента и вовремя отвезти его в больницу. Это особенно важно для тех пациентов, у которых подозревают инфаркт.

Все новые аппараты ЭКГ уже поступили на подстанции скорой помощи и используются бригадами.