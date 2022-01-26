РИАМО - 26 янв. В Москве температура на текущей неделе будет на 3 градуса выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Только 27 января в центр страны ненадолго придет более холодный воздух. Тогда показания термометров вернутся в рамки январской нормы.

Также в мегаполисе в среду пойдет снег, он не закончится до конца этой недели.

В городе уже выпало свыше месячной нормы осадков с начала января. Всего за месяц прогнозируют выпадение около 150% от январской нормы.