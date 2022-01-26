РИАМО - 26 янв. Мусороперерабатывающий комплекс «Нева» открыли в городском округе Солнечногорск в Московской области, мощность комплекса составит 500 тысяч тонн в год, 75% которых планируют направлять на вторичную переработку, передает корреспондент РИАМО.

В запуске КПО «Нева» приняли участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, председатель совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов, руководитель КПО «Нева» Александр Апухтин.

Сейчас это технологически самый передовой комплекс в России. 83% процессов комплекса автоматизированы – это максимальный показатель для России на сегодняшний день. Все процессы сортировки и переработки происходят внутри единого периметра, что существенно снижает шумовую нагрузку, исключает запах и загрязнение территории разлетающимися пакетами.

На КПО «Нева» будет отбираться более 35 компонентов вторсырья, на переработку отправится 75% потока отходов (на сегодняшний день это самый высокий показатель в отрасли). Всего комплекс рассчитан на 500 тысяч тонн отходов в год.