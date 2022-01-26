РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 янв. Для уборки улиц Королева привлечены дополнительные рабочие бригады и техника, сообщил глава города Игорь Трифонов.

По прогнозу синоптиков, предстоящая неделя будет снежной.

«Все наши коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают очистку города от снега и наледи. Для работы привлечены дополнительная техника и рабочие бригады. Только за прошлую ночь вывезли более 2 тыс. кубометров снега», - сказал Трифонов.

Глава города дал поручение не снижать темп работы. Особое внимание уделят образованиям снега и льда на крышах и ликвидируют их в оперативном порядке.