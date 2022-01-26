РИАМО - 26 янв. В городском округе Протвино выявили нарушения в порядке проведения открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по подготовке заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ведомство рассмотрело жалобу ГК «Проф Инжиниринг» на действия комиссии по закупкам администрации Протвина, МКУ «Управление по инвестиционному развитию городского округа Протвино» при проведении открытого конкурса. Как сообщила компания, организатор торгов неправомерно установил порядок оценки в конкурсной документации.

Выслушав доводы лиц и изучив представленные доказательства по данной жалобе, управление признало обращение обоснованным.

Также региональное УФАС России выдало администрации муниципалитета и МКУ «Управление по инвестиционному развитию городского округа Протвино» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.