РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В школах и детсадах Подольска карантин по коронавирусной инфекции сократили с 14 до 7 дней, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее если в школе фиксировали случай заболевания коронавирусом, то на 2 недели класс уходил на дистанционное обучение. Теперь при выявлении заболевания класс переходит на дистант на 1 неделю.

Это касается и групп в детском саду. Для них очные занятия прекращаются тоже только на 7 дней.

Новые правила вступили в силу со среды.