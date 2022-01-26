РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Квест ко Дню российского студенчества провели для студентов Подольского колледжа им. Никулина, сообщается в группе «МУ Молодежный Центр «РОВЕСНИК» в соцсети «ВКонтакте».

День российского студенчества отмечался 25 января. Традиционно в этот день в округе организуют различные мероприятия для учащихся колледжей и вузов. Так, в структурном подразделении «Энтузиаст» молодежного центра «Ровесник» для студентов Подольского колледжа им. Никулина провели квест.

Ребят ждали этапы с различными заданиями. Студенты проходили лабиринт, помогая друг другу не сбиться с пути, соревновались в умении безмолвно показывать действия, предметы, решали различные задачи и многое другое.