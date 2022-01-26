РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в присвоении 2 мобильных телефонов со склада, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческого предприятия о том, что неизвестный на территории складского помещения в доме на Большой Серпуховской ул. присвоил 2 мобильных телефона. Общая сумма материального ущерба составила более 148 тыс. рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего местного жителя. Полицейские установили, что злоумышленник работал начальником смены склада и присвоил себе имущество, с которым впоследствии скрылся.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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