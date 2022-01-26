РИАМО - 26 янв. В Щукинском парке столицы заработал информационный центр. В нем посетители смогут узнать о запланированных на этот год мероприятиях по реабилитации самого парка и Всехсвятской рощи, а также получить брошюры с общим описанием планируемых работ и иллюстрациями отдельных участков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Помимо прочего, посетители инфоцентра смогут оставить обратную связь с пожеланиями и предложениями. Павильон расположен возле дома 5А на Щукинской улице.

Ранее инфоцентры заработали в «Битцевском лесу», «Кускове», «Покровском-Стрешневе» и на территории 2 участков в пойме реки Яузы. Все павильоны работают ежедневно с 9 до 18 часов. В некоторых случаях график может быть скорректирован.

За 2 недели работы павильонов свои пожелания и предложения оставили почти 370 посетителей.

Все предложения анализируются специалистами. При наличии технической возможности они будут реализованы.