РИАМО - 26 янв. Специалисты из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне запатентовали устройство для кратного повышения производительности ускорителя заряженных частиц. Его можно использовать для борьбы с онкозаболеваниями, а еще для быстрой зарядки мобильных телефонов и электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В Подмосковье находятся 8 из 13 наукоградов России. В регионе уделяют много внимания развитию науки.

«Созданная в Подмосковье научно-исследовательская инфраструктура и накопленная научная база позволяют ученым проводить исследования на самом высоком уровне. На сегодняшний день Объединенный институт ядерных исследований — один из ведущих научных центров не только в России, но и во всем мире. Мы гордимся достижениями наших ученых и тем, что их открытия и уникальные разработки вносят огромный вклад в науку», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Авторами изобретения являются ученые ОИЯИ Сергей Доля и Виктор Смирнов. Это изобретение продолжает идею, защищенную специалистами в предыдущем патенте «Устройство для резонансного заряда конденсатора». Предыдущее изобретение помогло ученым добиться подъема напряжения на конденсаторе в электрической цепи.

Новое устройство для формирования пилообразного напряжения на конденсаторе позволит повысить плотность пучка и получить напряжение, в несколько раз превышающее напряжение источника питания.