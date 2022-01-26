РИАМО - 26 янв. Клирик Балашихинской епархии, настоятель Троицкого храма села Балобаново протоиерей Александр Шарапов скончался на 66-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте Балашихинской епархии.

Смерть клирика наступила 18 января. За несколько дней до самого мужчины скончалась его жена.

«За усердное служение Святой Церкви отец Александр был удостоен сана протоиерея, права ношения палицы и креста с украшениями. Протоиерей Александр Шарапов останется в памяти духовенства и прихожан как добрый и любящий пастырь, скромный, простой в общении, терпеливый и внимательный к людям», - говорится в некрологе Шарапову на сайте Балашихинской епархии.

Александр Шарапов родился в 1956 году в деревне Захаренки Кировской области. В молодости поступил на военную службу. В 1978 окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище. В 1990 году – Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского.

На службе в армии занимался доставками грузов советским войскам в Афганистан. Вышел в отставку в звании подполковника ВВС. Имел правительственные награды.

В 1997 году становится священнослужителем, в 2002 оканчивает Коломенскую духовную семинарию.

С 1997 года отец Александр совершал служение в храмах Богородского благочиния. В 2014 году он был назначен клириком Троицкого храма села Балобаново, а в декабре 2021 года – его настоятелем.