РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 янв. В подмосковном Щелкове инспекторы ГИБДД помогли принять роды у женщины, жизни матери и ребенка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В ходе несения службы экипаж ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» в составе лейтенанта полиции Павла Просветова и старшего лейтенанта полиции Николая Лазарева увидели мужчину, который стоял на обочине дороги рядом со своим автомобилем. Взволнованный гражданин сообщил, что в салоне автомобиля находится супруга, у которой начались роды и самостоятельно доставить в больницу он ее не может.

Сотрудники полиции незамедлительно приняли решение сопроводить будущих родителей в перинатальный центр. По пути следования состояние беременной гражданки ухудшилось, пришлось экстренно остановиться. Супруг женщины при содействии полицейских самостоятельно принял роды. После благополучного рождения ребенка инспекторы ДПС продолжили сопровождение в медицинский центр, где мать и малыш были переданы врачам.

Во время выписки семья Даллакян выразила благодарность сотрудникам Госавтоинспекции. В свою очередь инспекторы ДПС вручили маме и папе новорожденного детское удерживающее устройство.