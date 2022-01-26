РИАМО - 26 янв. Коронавирусной инфекцией уже заразились порядка 15% детей от всего несовершеннолетнего населения России, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

«У нас сегодня около порядка 15% появилось больных детей. Раньше их практически не было, хотя с коронавирусом они сталкивались. Это было или вообще бессимптомное носительство или редко редко заболевали. <…> Слава богу, (болезнь протекает - ред.) легко, госпитализаций у нас мало», - рассказал Онищенко.

Он добавил, что заболевание штаммом омикрон также у большинства зараженных протекает легко, госпитализаций по стране мало, рост количества заболевших еще ожидается, так как люди много гуляли и контактировали в новогодние праздники.​

В среду в РФ было выявлено рекордное число новых случаев коронавируса за сутки - 74 692. Всего в стране за пандемию зафиксирован 11 315 801 случай инфицирования.