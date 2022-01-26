РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. Сотрудники контрольного управления городского округа Мытищи еженедельно проводят рейды по населенным пунктам, в которых по сообщениям жителей обитают безнадзорные собаки, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления горокруга.

В среду состоялась встреча с жителями деревни Зимино, где при их содействии были отловлены 2 собаки.

Животным будет проведен обязательный комплекс ветеринарно-профилактических мероприятий, в том числе стерилизация и вакцинация.

В случае отсутствия противопоказаний животные будут возвращены на прежнее место обитания. Прекращение размножения ведет к естественному снижению численности безнадзорных собак.