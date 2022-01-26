РИАМО - 26 янв. В магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 27 января известный путешественник Дмитрий Лукьянчук представит свою книгу «Направления. Эфиопия и Сомали», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Путешественник побывал более чем в 150 странах на всех континентах. Его книга рассказывает о необычных направлениях, которые будут привлекательны для любителей незабываемых приключений, – это Эфиопия и Сомали. В книге представлены 3 повести об африканских приключениях, необычных традициях и нравах диких племен, самых удаленных уголках Эфиопии и самой опасной стране на планете – Сомали.

В книге также представлены эксклюзивные красочные фото.

Вход на встречу свободный, но количество мест ограничено. Участникам нужно взять средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.

Встреча начнется 27 января в 19:00.