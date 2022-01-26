РИАМО - 26 янв. Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении 2 жителей Калининградской области, которых в зависимости от роли и степени участия в преступлениях подозревают в краже и покушении на кражу, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Следователи полагают, что злоумышленники вместе с соучастниками в декабре 2020 года проникли на территории частных домов в Ленинском городском округе и, отжимая входные двери и выставляя стекла из окон, похитили из домов личное имущество хозяев.

От их действий пострадали 6 человек. Общая сумма ущерба составила 14,5 млн рублей.

Кроме того, один из соучастников в сентябре 2014 года проник через незапертое окно в столичный магазин и похитил там 300 тыс. рублей.

Он же в сентябре 2017 года пытался похитить из павильона, расположенного в торговом центре в Москве, ювелирные украшения на сумму свыше 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей.